Как пишет Politeka.net, Слава Каминская - популярная украинская певица, которая полтора десятка лет была в группе "НеАнгелы", и совсем недавно начала карьеру сольной исполнительницы. Звезда уехала из страны и уделяет время в сети общению с поклонниками более активно.

Она также любит показывать моменты из своего дня, а также рассказывать о тренировках. Как известно, Слава может похвастаться подтянутой и привлекательной фигурой. Более того, не раз артистке писали, что она получила ее благодаря пластике. Однако это лишь результат правильного подхода к питанию и тренировкам.

"ЗОЖ. Боль" - коротко написала под кадрами Слава. На снимках она засветила свою "ленивую" тренировку дома и блюдо дня.

А в этот раз Каминская решила показать себя, примерив белый наряд в брюках и кофточке. Звезда стояла перед камерой, после чего подошла поближе.

"Мне кажется я говорила, что мое тело - храм. Храм, еще в топку храма улетело, еще храм, картофан", - сказала Слава, показывая три гамбургера и картофель-фри, которые, видимо, собралась съесть.

Напомним, Каминская из "НеАнгелов" в белом заворожила фигуркой, кадры.

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