Як пише Politeka.net , відома українська ведуча поділилася новим постом у своєму Інстаграмі. У ньому Леся показала шанувальникам архівний знімок, зроблений торік.
На фото Нікітюк позувала у компанії двох інших дівчат-красунь, одна з яких – співачка Лія Лі. Усі троє подружок були одягнені у традиційні білі сукні-вишиванки, а на шиях у них красувалися білі перли.
Проте, головними елементами їхніх образів були вінки з квітів та зеленого листя. Дівчата позували на природі, посилюючи атмосферу Івана Купала.
Незважаючи на те, що фото було архівним, у підписі до нього Нікітюк розповіла про те, що загадала на свято вже цього року.
«Іванівна знайшла квітку папороті та загадала бажання всіх українців», - написала ведуча.
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Її шанувальники відразу відреагували.
«Всі ми загадали однакове бажання», «Просто картину можна писати», «Красуні», «Чарівні красуні! Дай Боже, щоб бажання швидше збулося», - пишуть люди.
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