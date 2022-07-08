Леся Нікітюк у традиційному образі розповіла про те, як пройшов її день Івана Купала.

Як пише Politeka.net , відома українська ведуча поділилася новим постом у своєму Інстаграмі. У ньому Леся показала шанувальникам архівний знімок, зроблений торік.

На фото Нікітюк позувала у компанії двох інших дівчат-красунь, одна з яких – співачка Лія Лі. Усі троє подружок були одягнені у традиційні білі сукні-вишиванки, а на шиях у них красувалися білі перли.

Проте, головними елементами їхніх образів були вінки з квітів та зеленого листя. Дівчата позували на природі, посилюючи атмосферу Івана Купала.

Незважаючи на те, що фото було архівним, у підписі до нього Нікітюк розповіла про те, що загадала на свято вже цього року.

«Іванівна знайшла квітку папороті та загадала бажання всіх українців», - написала ведуча.

Її шанувальники відразу відреагували.

«Всі ми загадали однакове бажання», «Просто картину можна писати», «Красуні», «Чарівні красуні! Дай Боже, щоб бажання швидше збулося», - пишуть люди.

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