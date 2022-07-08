Леся Никитюк в традиционном образе рассказала о том как прошел ее день Ивана Купала.

Как пишет Politeka.net, известная украинская ведущая поделилась новым постом в своем Инстаграм. В нем Леся показала поклонникам архивный снимок, сделанный в прошлом году.

На фото Никитюк позировала в компании двух других девушек-красоток, одна из которых – певица Лия Ли. Все трое подружек были одеты в традиционные белые платья-вышиванки, а на шеях у них красовались белые жемчужные бусы.

Однако, главным элементами их образов были венки из цветов и зеленых листьев. Девушки позировали на природе, усиливая атмосферу Ивана Купала.

Несмотря на то, что фото было архивным, в подписи к нему Никитюк рассказала о том, что загадала на праздник уже явно в этом году.

«Ивановна нашла цветок папоротника и загадала желание всех украинцев», - написала ведущая.

Ее поклонники тут же отреагировали.

«Все мы загадали одинаковое желание», «Просто картину можно писать», «Красотки», «Очаровательные красавицы! Дай Боже чтобы желание быстрее сбылось», - пишут люди.

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