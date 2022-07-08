Ведучий шоу «Маска» та інших українських проектів поділився у своєму Інстаграмі гумористичним відео.

Як відомо, 7 липня прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон подав у відставку. При цьому багатьом українцям він запам'ятався як один із найактивніших союзників нашої країни на світовій арені, тому людей засмутив такий розвиток подій.

У відео Остапчук вирішив поміркувати на тему того, як українці могли б допомогти політику. Зокрема, ведучий запропонував надати Джонсону нову роботу.

«Він так часто бував у Києві, що вже самостійно може перейти зі станції метро Майдан Незалежності на Хрещатик через короткий перехід. Самі подумайте: Борис їздить на роботу на велосипеді, займається боксом, смішно розмовляє... Та у нього точно є політичне майбутнє в Україні!», - розповів Остапчук, проводячи паралелі з мером Києва Віталієм Кличком.

Він наголосив, що колишній британський прем'єр ідеально впишеться в українські реалії.

«Ще одна причина, чому Джонсон ідеально підходить Україні – це скандали. Він призначив міністра із заплямованою репутацією та порушив карантинні обмеження. В Україні через це не йдуть з поста! У нас – це основна умова, щоб стати депутатом», - пожартував Остапчук.

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