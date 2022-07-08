Ведущий шоу «Маска» и других украинских проектов поделился в своем Инстаграм юмористичным видео.

Как известно, 7 июля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подал в отставку. При этом многим украинцам он запомнился, как один из самых активных союзников нашей страны на мировой арене, поэтому людей огорчил такое развитие событий.

В видео Остапчук решил порассуждать на тему того, как украинцы могли бы помочь политику. В частности, ведущий предложил дать Джонсону новую работу.

«Он так часто бывал в Киеве, что уже самостоятельно может перейти со станции метро «Майдан Независимости» на «Крещатик» через короткий переход. Сами подумайте: Борис ездит на работу на велосипеде, занимается боксом, смешно разговаривает…Да у него точно есть политическое будущее в Украине!», - рассказал Остапчук, проводя параллели с мэром Киева Виталием Кличко.

Он отметил, что бывший британский премьер идеально впишется в украинские реалии.

«Еще одна причина, почему Джонсон идеально подходит Украине – это скандалы. Он назначил министра с запятнанной репутацией и нарушил карантинные ограничения. В Украине из-за такого не уходят с поста! У нас – это основное условие, чтобы стать депутатом», - пошутил Остапчук.

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