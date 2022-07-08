Як пише Politeka.net , хореограф поділилася чесним постом у своєму Інстаграмі. У ньому Гвоздьова розповіла про те, як страждає через стрес.
Танцівниця зізналася, що життя в постійному страху та з відчуттям безсилля його вимотало. Через це Гвоздєва стала почуватися погано і фізично.
«Сьогодні був надто важкий день. Вранці моє тіло зовсім не хотіло розмовляти зі мною, емоційно була виснажена, стан просто жахливий! Розумію, що не можна здаватися і іноді часом хочеться кричати від цього жаху навколо, від безсилля і постійного страху і стресу! Господи, дай нам сили пережити цю війну», - розповіла танцівниця.
Цю посаду вона супроводжувала своїми селфі, зробленими в машині. На них Гвоздєва сиділа в чорному худорляві з каптуром на голові і виглядала пригніченою і сумною.
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Передплатники танцівниці підтримали її коментарями.
«Такий стан віра не залишає, але організм фізично вже не вивозить», «Дякую Ілона, що не приховуєте свій стан і почуття», «Ілоно, тримайтеся! Ви є взірцем для багатьох людей. Своєю наполегливістю, цілеспрямованістю та силою Ви надихаєте та стимулюєте інших», - пишуть люди.
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