Как пишет Politeka.net, хореограф поделилась честным постом в своем Инстаграм. В нем Гвоздева рассказала о том, как страдает из-за стресса.

Танцовщица призналась, что жизнь в постоянном страхе и с ощущением бессилия ее вымотала. Из-за этого Гвоздева стала ощущать себя плохо и на физическом уровне.

«Сегодня был слишком трудный день. Утром мое тело совсем не хотело разговаривать со мной, эмоционально была истощена, состояние просто ужасное! Понимаю, что нельзя сдаваться и иногда порой хочется кричать от всего этого ужаса вокруг, от бессилия и постоянного страха и стресса! Господи дай нам силы пережить эту войну», - рассказала танцовщица.

Этот пост она сопроводила своими селфи, сделанными в машине. На них Гвоздева сидела в черном худи с капюшоном на голове и выглядела подавленной и грустной.

Подписчики танцовщицы поддержали ее комментариями.

«Такое же состояние вера не покидает, но организм физически уже не вывозит», «Спасибо Илона, что не скрываете свое состояние и чувства», «Илона, держитесь! Вы образец для многих людей. Своей настойчивостью, целеустремленностью и силой Вы вдохновляете и стимулируете других», - пишут люди.

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