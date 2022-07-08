Добре, що такі мерзотні люди поїхали з України.

Співачка, модель та волонтерка Даша Астаф'єва жорстко розкритикувала відомих українців, які після початку повномасштабного вторгнення росії стали на бік ворога.

В інтерв'ю Сергію Іванову в програмі "Антиподи" артистка зокрема "пройшлася" по екс-нардепу Іллі Киві та продюсеру Юрію Бардашу.

Даша Астаф'єва зізналася, що рада тому, що такі мерзотні люди, як Кива та Бардаш, поїхали і швидше за все не повернуться в Україну.

"Для мене Кива та Юра — це одна особа, як еволюція неандертальців... Це ж просто жесть. Ти дивишся на людину і не розумієш, на яких природних зв'язках вона могла існувати, жити, десь працювати, спілкуватися з людьми, керувати процесами. Кива - це ж просто якесь обличчя орків. Як він тут жив? Як добре, що він поїхав. Як добре вписався в цих долбо**ів, росіян. Юрі теж там буде дуже класно, органічно", - вважає Астаф'єва .

Астаф'єва також додала, що дружина Бардаша Єлизавета зробила сильний вчинок, коли вирішила розлучитися з ним через його антиукраїнську зрадницьку позицію.

"Це дуже сильний вчинок з боку Лізи, дружини Бардаша, тому що людина, яка любить, дуже багато може виправдати, дуже на багато погодитися, - пояснила артистка.

Нагадаємо, Даша Астаф'єва у сукні з максимальними вирізами розкрила нові таланти.

Як повідомляла Politeka, Астаф'єва звернулася за порадою до шанувальників, які залишилися в Україні.

Також Politeka писала, що Астаф'єва змінила образ фатальної діви і показала лук у дусі етно-шик.