Як повідомляє Politeka.net, українська співачка, модель і актриса Даша Астаф'єва зізналася, що обожнює роздягатися перед камерою – їй це дається легко і невимушено. Не менш ефектними у неї виходять повсякденні луки. Одним з таких вона похвалилася в Instagram.
На новому знімку Даша Астаф'єва красується в ансамблі етно-стилю з національними елементами. На співачці - повітряна чорна блузка з рукавами ліхтариками, щедро декорована вишивкою з великими квітами.
Низ - широкі джинсові шорти блакитного відтінку, які підкреслили красу її довгих ніг і надали апетитну округлість стегнам.
Українська красуня Даша Астаф'єва доповнила образ масивними черевиками бежевого кольору. Завершальний акорд ефектного лука - сумка, сонцезахисні окуляри і кольє на шиї.
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Варто зазначити, що після нападу рф на Україну Даша Астаф'єва стала волонтером – залишившись у Києві, вона допомагає готувати їжу українським захисникам.
Нагадаємо, що Астаф'єва вийшла з образу фатальної діви і перетворилася на справжню патріотку.
Як повідомляла Politeka, Астаф'єва в чуттєвому образі занудьгувала про минуле життя.
Також Politeka писала, що Астаф'єва заворожила виглядом у вузькій зеленій сукні.