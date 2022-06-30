Як повідомляє Politeka.net, українська співачка, модель і актриса Даша Астаф'єва зізналася, що обожнює роздягатися перед камерою – їй це дається легко і невимушено. Не менш ефектними у неї виходять повсякденні луки. Одним з таких вона похвалилася в Instagram.

На новому знімку Даша Астаф'єва красується в ансамблі етно-стилю з національними елементами. На співачці - повітряна чорна блузка з рукавами ліхтариками, щедро декорована вишивкою з великими квітами.

Низ - широкі джинсові шорти блакитного відтінку, які підкреслили красу її довгих ніг і надали апетитну округлість стегнам.

Українська красуня Даша Астаф'єва доповнила образ масивними черевиками бежевого кольору. Завершальний акорд ефектного лука - сумка, сонцезахисні окуляри і кольє на шиї.

Варто зазначити, що після нападу рф на Україну Даша Астаф'єва стала волонтером – залишившись у Києві, вона допомагає готувати їжу українським захисникам.

Нагадаємо, що Астаф'єва вийшла з образу фатальної діви і перетворилася на справжню патріотку.

Як повідомляла Politeka, Астаф'єва в чуттєвому образі занудьгувала про минуле життя.

Також Politeka писала, що Астаф'єва заворожила виглядом у вузькій зеленій сукні.



