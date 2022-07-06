Популярна українська співачка та модель Даша Астаф'єва, яка з початку війни залишається у Києві та перші місяці без зайвого пафосу готувала для ЗСУ, продовжує розповідати про життя в Інстаграм. Даша також займається волонтерством та надає допомогу для тварин.
Зараз артистка показала образ фатальної спокусниці, яка давно не приміряла на себе. Даша показала, що мистецтво також може лікувати по-своєму.
«Лічуся мистецтвом. З початку війни, це мій перший виступ. Такий бажаний, божевільний і подумки вже виконаний мільйон разів. Бо щоразу, коли я була глядачем, грала кожну з ролей вистави «Шафа» @freedomballet_official
Інакше неможливо. Дякуємо за запрошення та можливість згадати своє місце – у промені людських поглядів. Я бачила очі тих, кого ми рятували. Разом із вами зітхала і сподівалася, що ще не кінець. Це не кінець!" – висловилася Даша.
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Також Даша виклала милі фото, а у підписі до них попросила фанатів про підтримку.
У підписі до публікації Астаф'єва написала: "Я звертаюся до тих, хто залишився і залишався весь цей час у місті, де постійно проживає. Чим ви, друзі, відволікаєтеся від відчуття того, що ми не живемо? Чим нагадуєте про те, що є ще сенс? Мені важливо знайти у ваших відповідях і собі щось. Я трохи загубилася". Шанувальники відразу почали коментувати публікацію Даші, поділяючись своїми історіями.
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