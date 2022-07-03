Популярна українська співачка та модель Даша Астаф'єва, яка з початку війни залишається у Києві та активно допомагає на волонтерській кухні, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так, цього разу зіркова красуня виклала милі фото, а у підписі до них попросила фанатів про підтримку.

На нових фотографіях красуня Даша позує в чарівній світлій вишиванці. Це довга небесно-блакитна сукня з вишивкою та об'ємними рукавами, яка красиво підкреслила всі принади співачки. Її волосся зібране в елегантну зачіску з темним обідком, а на обличчі мила посмішка.

У підписі до публікації Астаф'єва написала: "Я звертаюся до тих, хто залишився і залишався весь цей час у місті, де постійно проживає. Чим ви, друзі, відволікаєтеся від відчуття того, що ми не живемо? Чим нагадуєте про те, що є ще сенс? Мені важливо знайти у ваших відповідях і собі щось. Я трохи загубилася". Шанувальники відразу почали коментувати публікацію Даші, поділяючись своїми історіями.

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