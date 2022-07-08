Хорошо, что такие мерзкие люди уехали из Украины.

Певица, модель и волонтер Даша Астафьева жестко раскритиковала известных украинцев, которые после начала полномасштабного вторжения рф стали на сторону врага.

В интервью Сергею Иванову в программе "Антиподы" артистка в частности "прошлась" по экс-нардепу Илье Киве и продюсеру Юрию Бардашу.

Даша Астафьева призналась, что рада тому, что такие мерзкие люди как Кива и Бардаш уехали и скорее всего не вернутся в Украину.

"Для меня Кива и Юра — это одно лицо, как эволюция неандертальцев... Это же просто жесть. Ты смотришь на человека и не понимаешь, на каких природных связях он мог существовать, жить, где-то работать, общаться с людьми, управлять процессами. Кива - это же просто какое-то лицо орков. Как он здесь жил? Как хорошо, что он уехал. Как хорошо вписался в этих долбо**ов, россиян. Юре тоже там будет очень классно, органично", - считает Астафьева.

Астафьева также добавила, что супруга Бардаша Елизавета совершила сильный поступок, когда решила расстаться с ним из-за его антиукраинской предательской позиции.

"Это очень сильный поступок со стороны Лизы, жены Бардаша, потому что человек, который любит, очень многое может оправдать, очень на многое согласиться, — пояснила артистка.

Напомним, Даша Астафьева в платье с максимальными вырезами раскрыла новые таланты.

Как сообщала Politeka, Астафьева обратилась за советом к поклонникам, которые остались в Украине.

Также Politeka писала, что Астафьева сменила образ роковой дивы и показала лук в духе этно-шик.