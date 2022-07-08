Як повідомляє Politeka.net, українська співачка Тіна Кароль продовжує активно виступати з благодійними концертами, які влаштовує у рамках підтримки українців. Виконавиця намагається також додати до свого репертуару більше україномовних композицій.

При цьому привернути увагу до себе їй також вдається завдяки оригінальним вбранням. Як відомо, Тіна одягається у знаменитих дизайнерів і не боїться показувати досить сміливі образи.

Цього разу на представленому ролику Тіна виконала пісню «Твої гріхи», представши перед фанатами в дорогому вбранні з вишивкою метелика. Блискуча обробка та оригінальні вирізи зробили акцент на фігурі Тіни найкращим чином, оскільки вдалося приховати все зайве.

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У мережі підтримують образи співачки на виступах, проте нагадали, що артистці слід вчинити, як Полякова та Барських – дати концерт у метро:

«Неймовірна❤️🇺🇦; Казкова принцеса 💥; Тіна просто красуня❤; Нудьгую 😭💔 @tina_karol давайте і ви концерт у метро організуєте 🙏».

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