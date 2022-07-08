Как сообщает Politeka.net, украинская певица Тина Кароль продолжает активно выступать с благотворительными концертами, которые устраивает в рамках поддержки украинцев. Исполнительница старается также добавить в свой репертуар побольше украиноязычных композиций.
При этом привлечь внимание к себе ей также удается и благодаря оригинальным нарядам. Как известно, Тина одевается у знаменитых дизайнеров и не боится показывать довольно смелые образы.
В этот раз на представленном ролике Тина исполнила песню «Твои грехи», представ перед фанатами в дорогом наряде с вышивкой бабочки. Блестящая обработка и оригинальные вырезы сделали акцент на фигуре Тины лучшим образом, так как удалось скрыть все лишнее.
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Также мы писали, темное платье оттенка металлик с открытым декольте и аккуратным акцентом выглядело очень стильно.
В сети поддерживают образы певицы на выступлениях, однако напомнили, что артистке следует поступить, как Полякова и Барских – дать концерт в метро:
«Невероятная❤️🇺🇦; Сказочная принцесса 💥; Тина просто красавица❤; Скучаю 😭💔 @tina_karol давайте и вы концерт в метро организуете 🙏».
Напомним, Каминская из "НеАнгелов" в белом заворожила фигуркой, кадры.
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