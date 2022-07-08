Як повідомляє Politeka.net, 17-річна Марія Полякова поділилася з шанувальниками радісною звісткою. Зокрема, на своїй сторінці в Інстаграм донька відомої співачки Олі Полякової повідомила, що вона вступила до вишу за кордоном.
Старша донька співачки зізналася, що вступила до університету. Вона буде навчатися у BMus у Лондоні у Великій Британії. Крім того, вона опублікувала фотографію, на якій зображено запрошення для Марії на навчання у цьому університеті.
"Ми розглянули вашу заявку і раді, що можемо запропонувати вам безумовне місце у наступній програмі: рік (інтегрований ступінь)", – йдеться у запрошенні.
Університет BMus у Лондоні є музичним навчальним закладом. Маша Полякова нескінченно радіє цьому, адже планує піти стопами мами та стати знаменитою співачкою.
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Варто зазначити, що Оля Полякова розповідала, що через війну немає коштів на навчання доньки. Маша прагнула навчатися у знаменитому коледжі Берклі, проте рік там коштує близько 40 тисяч доларів і це дуже дорого для них зараз.
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