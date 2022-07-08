Оля Полякова розповідала, що через війну немає коштів на навчання доньки.

Як повідомляє Politeka.net, 17-річна Марія Полякова поділилася з шанувальниками радісною звісткою. Зокрема, на своїй сторінці в Інстаграм донька відомої співачки Олі Полякової повідомила, що вона вступила до вишу за кордоном.

Старша донька співачки зізналася, що вступила до університету. Вона буде навчатися у BMus у Лондоні у Великій Британії. Крім того, вона опублікувала фотографію, на якій зображено запрошення для Марії на навчання у цьому університеті.

"Ми розглянули вашу заявку і раді, що можемо запропонувати вам безумовне місце у наступній програмі: рік (інтегрований ступінь)", – йдеться у запрошенні.

Університет BMus у Лондоні є музичним навчальним закладом. Маша Полякова нескінченно радіє цьому, адже планує піти стопами мами та стати знаменитою співачкою.

Варто зазначити, що Оля Полякова розповідала, що через війну немає коштів на навчання доньки. Маша прагнула навчатися у знаменитому коледжі Берклі, проте рік там коштує близько 40 тисяч доларів і це дуже дорого для них зараз.



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