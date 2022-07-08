Оля Полякова рассказывала, что из-за войны нет средств на обучение дочери.

Как сообщает Politeka.net, 17-летняя Мария Полякова поделилась с поклонниками радостным известием. В частности, на своей странице в Инстаграм дочь известной певицы Оли Поляковой сообщила, что она поступила в вуз за границей.

Старшая дочь певицы призналась, что поступила в университет. Она будет учиться у BMus в Лондоне в Великобритании. Кроме того, она опубликовала фотографию, на которой изображено приглашение для Марии на обучение в этом университете.

"Мы рассмотрели вашу заявку и рады, что можем предложить вам безусловное место в следующей программе: год (интегрированная степень)", – говорится в приглашении.

Университет BMus в Лондоне является музыкальным учебным заведением. Маша Полякова бесконечно радуется этому, ведь планирует пойти по стопам мамы и стать знаменитой певицей.

Стоит отметить, что Оля Полякова рассказывала, что из-за войны нет средств на обучение дочери. Маша стремилась учиться в знаменитом колледже Беркли, однако год там стоит около 40 тысяч долларов и это оченб дорого для них сейчас.



Напомним, Полякова показала типичного российского "борца с нацистами" и не сдержалась.

Как сообщала Politeka, экс-"Холостяк" Иракли Макацария помог Поляковой в Грузии.

Также Politeka писала, что Полякова рассказала о самом теплом концерте в поддержку Украины.