Леся розповіла про пам'ятні для неї фото.

Як пише Politeka.net , відома українська ведуча після повернення до Києва почала активніше вести соціальні мережі. Тепер артистка розповідає про себе, про життя до вторгнення окупантів та ділиться спогадами.

Цього разу мова зайшла про свято Івана-Купала, а також тему пам'ятних місць з подорожей Лесі. Головним елементом на фотосесії були вінки з квітів та зеленого листя. Артистка позувала на природі, посилюючи атмосферу Івана-Купала.

«До речі, ці фото з дівчатками робили у складі під Києвом «Два бобра», там так гарно… Так і не знаю, яка там ситуація, але гугл пише таке: назавжди закрито…» - пише Леся.

Також ведуча поділилася новим постом у своєму Інстаграмі. У ньому Леся показала шанувальникам архівний знімок, зроблений торік.

На фото Нікітюк позувала у компанії двох інших дівчат-красунь, одна з яких – співачка Лія Лі. Усі троє подружок були одягнені у традиційні білі сукні-вишиванки, а на шиях у них красувалися білі перли.

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