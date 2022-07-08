Как пишет Politeka.net, известная украинская ведущая после возвращения в Киев начала активнее вести социальные сети. Теперь артистка рассказывает о себе, о жизни до вторжения оккупантов и делится воспоминаниями.
В этот раз речь зашла о празднике Ивана-Купала, а также о теме памятных мест из путешествий Леси. Главным элементом на фотосессии были венки из цветов и зеленых листьев. Артистка позировала на природе, усиливая атмосферу Ивана-Купала.
«Кстати, эти фото с девочками делали в складе под Киевом «Два бобра», там так красиво… Так и не знаю, какая там ситуация, но гугл пишет следующее: закрыто навсегда…» - пишет Леся.
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Также ведущая поделилась новым постом в своем Инстаграм. В нем Леся показала поклонникам архивный снимок, сделанный в прошлом году.
На фото Никитюк позировала в компании двух других девушек-красоток, одна из которых – певица Лия Ли. Все трое подружек были одеты в традиционные белые платья-вышиванки, а на шеях у них красовались белые жемчужные бусы.
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