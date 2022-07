На офіційній сторінці гурту "Бумбокс", солістом якого є Андрій Хливнюк, який наразі захищає Україну від окупантів на передовій, повідомили сумну новину. Обірвалося життя звукорежисера та музиканта Дмитра Хомулка, якого називали Боб. Йому було лише 50 років.

"Пішов із життя Дмитро "Боб" Хомулко, чудовий саундпродюсер, музикант і просто добра людина. Боба знали і цінували всi - на його студії "Бобіна" записанi десятки хітів, його ім'я стоїть на обкладинках багатьох хороших альбомів. Боб записував Бумбокс, грав із нами, як студійний гітарист, чаклував і нескінченно щось покращував. Нам дуже тебе не вистачатиме, брате. See you on the other side", — повідомили представники гурту.

Боб був засновником знаменитої студії звукозапису Bobina Records і співпрацював із гуртами Бумбокс, Крихітка, Антитіла, Димна суміш та іншими. Причина трагедії не повідомляється.

Раніше учасники гурту "Антитіла" також висловили скорботу через смерть Боба.

"Любили та поважали Боба за його талант, майстерність, витонченість у професійній діяльності, гумор, відданість та наполегливість", - написав директор групи Сергій Вусик.

