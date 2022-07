На официальной странице группы "Бумбокс", солистом которой является Андрей Хливнюк, защищающий Украину от оккупантов на передовой, сообщили печальную новость. Оборвалась жизнь звукорежиссера и музыканта Дмитрия Хомулко, которого называли Боб. Ему было всего 50 лет.

"Ушел из жизни Дмитрий "Боб" Хомулко, отличный саундпродюсер, музыкант и просто добрый человек. Боба знали и ценили все - на его студии "Бобина" записаны десятки хитов, его имя стоит на обложках многих хороших альбомов. Боб записывал Бумбокс, играл с нами, как студийный гитарист, колдовал и бесконечно что-то улучшал. Нам очень тебя будет не хватать, брат. See you on the other side", - сообщили представители группы.

Боб был основателем знаменитой студии звукозаписи Bobina Records и сотрудничал с группами Бумбокс, Крихітка, Антитіла, Димна суміш и другими. Причина трагедии не сообщается.

Ранее участники группы "Антитіла" также выразили скорбь из-за смерти Боба.

"Любили и уважали Боба за его талант, мастерство, утонченность в профессиональной деятельности, юмор, преданность и настойчивость", - написал директор группы Сергей Вусик.

Напомним, Наталья Могилевская со слезами на глазах обратилась к украинцам.

Как сообщала Politeka, супруга продюсера "Квартал 95" Саливанчук встревожила своим состоянием.

Также Politeka писала, что Лобода заявила, что едет в тур по Европе и нарвалась на критику украинцев.