На своїй сторінці в Instagram артистка розмістила відео, на якому показала кадри, зроблені 23 лютого, на яких вона позує в розкішній червоній сукні, а вже наступного дня вторгнення рф все змінило.

"Я відчуваю себе так, ніби померла о 5:30 ранку 24 лютого. Ми розділились на «До» та «Після» війни. 😞135 днів триває героїчне протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Ці 135 днів дали нам приклади неймовірної звірячої люті російського загарбника. Вбито тисячі цивільних громадян. Зруйновані цілі міста. Життя мільйонів українців вже ніколи не буде таким, як до війни", — пише Саліванчук.

Дружина продюсера "Квартал 95", яка раніше в родині завжди розмовляла російською мовою, тепер перейшла на українську.

"Я людина, яка любить свою країну і, звісно, переживаю за свою Батьківщину. Не можу дивитися на всі ці кадри, на весь цей жах, який чинять із моєю країною, з людьми. Це неможливо прийняти. Також, я зрозуміла, що розмовляти українською мовою – один із запобіжників від російській агресії", — наголосила Саліванчук.

Шанувальники в коментарях підтримали актрису: "Так, Ви передали усе що і я відчуваю😢 біль, ненависть та бажання цінити кожну хвилинку. Розмовляймо Українською".



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