Відома артистка розповіла, що збирається у гастрольний тер та запросила всіх на свої концерти.

Популярна українська співачка Світлана Лобода, яка довгі роки будувала кар'єру в росії та з початку війни не одразу заявила про свою проукраїнську позицію, поділилася у Instagram відео, в якому запросила всіх на свої концерти в Європі.

Як виявилося, Світлана вирішила їхати в тур європейськими та американськими містами, а частину грошей з цих концертів пообіцяла направити на відновлення рідного міста Ірпеня.

"Я хочу, щоб ви знали – частину коштів, зібраних на концертах, буде спрямовано на відновлення та допомогу мешканцям мого рідного міста Ірпінь. До зустрічі!", - розповіла Лобода.

Однак, далеко не всі вірять у щирість артистки, багато хто в коментарях розкритикував її: "Гроші закінчилися?", "А де бабки за скасовані концерти? Скінчилися. Пішла виступати, куди пускають", "Українською! Як справжній патріот!", "Найсмішніше що співати буде російською мовою і для російськомовного населення", "А чому запрошуєш російською мовою?", "Сподіваюся виступати вона співатиме виключно на мові!", "Не можу зрозуміти чому багато зірок не пишуть який саме відсоток вони віддадуть на допомогу?"

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