Популярна українська співачка Наталія Могилевська, яка від початку війни залишається в Україні та допомагає волонтерам, часто ділиться із шанувальниками новинами про своє життя на сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка записала зворушливий відеозвернення до шанувальників, які побували на її моновиставі.

Якийсь час тому Наталія представила українцям свій новий проект – моновиставу, в якій вона і актриса, і автор, і співачка. У цій виставі зірка ділиться з глядачами своїм болем та переживаннями про війну та події, які з нею пов'язані.

Судячи з відгуків, які показала Могилевська, її вистава має успіх у глядачів. А у відеозверненні артистка подякувала шанувальникам за цю неймовірну підтримку.

У підписі до відео Наталя написала: "Такі повідомлення від вас, дорогі люди, дають мені силу та віру! Надихають діяти! Дякую вам! І до речі, я з вами згодна, що всім нам дуже не вистачає однієї фінальної сцени у моїй виставі. Сцени про Перемогу та фінальну переможну пісню. Я вже потихеньку її починаю писати. Чекаю на вас 19:07 о 19:00. Національний академічний драматичний театр ім. Лесі Українки. Квитки у шапці профілю".

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