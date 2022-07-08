Відома співачка та головна героїня другого сезону шоу «Холостячка» відповіла на найцікавіші питання шанувальників в Інстаграм та заговорила про свої секрети краси. Нещодавно Злата також показала, як повертає свою колишню форму у спортзалі.

Артистка відповіла на різні питання фанатів, серед яких були й питання про звільнення за собою:

«Злато, як ви стежите за собою, що ви така худенька?» - Запитала у співачки. На що вона відповіла: “Генетика, спорт, харчування. Важливо пити багато води та вживати овочі, салати, печені овочі, варені аль-денте».

Запитали у співачки, де можна зробити такі гарні локони, які в'ються подібним чином: «Влітку ми маємо можливість не сушити голову фену. Всім рекомендую".

Огневич покрасувалася в залі своєю розтяжкою і довела, що у добрій формі попри перерву без занять. Артистка не раз помічала, що спорт - це спосіб не збожеволіти, варіант для того, щоб відволіктися і допомогти собі розслабитися в якомусь сенсі.

"Спорт - як дієвий спосіб не збожеволіти" - вкотре наголосила Злата.

Раніше Огневич показала, як дотримується комендантської години. Співачка зняла себе в салоні машини і розповіла, що хоче насолодитися мить до того, як треба буде їхати додому.

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