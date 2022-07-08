Злата рассказала, как ухаживает за собой.

Известная певица и главная героиня второго сезона шоу «Холостячка» ответила на самые интересные вопросы поклонников в Инстаграм и заговорила о своих секретах красоты. Не так давно Злата также показала, как возвращает свою прежнюю форму в спортзале.

Артистка ответила на разные вопросы фанатов, среди которых были и вопросы об уходе за собой:

«Злата, как вы следите за собой, что вы такая худенькая?» - спросила у певицы. На что она ответила: «Генетика, спорт, питание. Важно пить много воды и употреблять овощи, салаты, печеные овощи, вареные аль-денте».

Спросили у певицы, где можно сделать такие красивые локоны, которые вьются подобным образом: «Летом у нас есть возможность не сушить голову фену. Всем рекомендую».

Огневич покрасовалась в зале своей растяжкой и доказала, что в хорошей форме несмотря на перерыв без занятий. Артистка не раз подмечала, что спорт - это способ не сойти с ума, вариант для того, чтобы отвлечься и помочь себе расслабиться в каком-то смысле.

"Спорт - как действенный способ не сойти с ума" - в очередной раз подчеркнула Злата.

Ранее Огневич показала, как соблюдает комендантский час. Певица сняла себя в салоне машины и рассказала, что хочет насладиться мгновениями до того, как надо будет ехать домой.

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