На своїй сторінці в Instagram відомий український танцюрист розмістив ніжну чорно-білу світлину з дружиною-гімнасткою Наталією Татарінцевою та поділився роздумами про родину.

"Коли згадую своє дитинство, на думку спадають найтепліші спогади. Вони завжди викликають у мене щиру посмішку та світлу ностальгію за цим безтурботним періодом життя. І зараз мені так боляче розуміти, що війна позбавляє наших дітей справжнього дитинства та тих простих дитячих радощів: погратися на подвір’ї з друзями, піти на дитячий майданчик біля будинку, похизуватися новою іграшкою у школі чи садочку", — зізнається Женя Кот.

У День родини Євген Кот закликав українців допомоги дитячому будинку у Дрогобичі, що з перших днів війни прихистив десятки дітей. У будинку вже проживає 50 дітей із Києва, Бородянки, Запоріжжя і Харкова віком від 2 до 16 років.

Проте, як відзначив артист, в домі відсутній спеціально облаштований простір для дітей, а поруч із будинком навіть немає ігрового майданчика.