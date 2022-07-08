На своей странице в Instagram известный украинский танцор разместил нежное черно-белое фото с женой-гимнасткой Наталией Татаринцевой и поделился размышлениями о семье.

"Когда вспоминаю свое детство, на ум приходят самые теплые воспоминания. Они всегда вызывают у меня искреннюю улыбку и светлую ностальгию по этому беззаботному периоду жизни. И сейчас мне так больно понимать, что война лишает наших детей настоящего детства и тех простых детских радостей: поиграть во дворе с друзьями, пойти на детскую площадку возле дома, похвастаться новой игрушкой в ​​школе или садике", — признается Женя Кот.

В День семьи Евгений Кот призвал украинцев помочь детскому дому в Дрогобыче, который с первых дней войны приютил десятки детей. В доме уже проживает 50 детей из Киева, Бородянки, Запорожья и Харькова от 2 до 16 лет.

Однако, как отметил артист, в доме отсутствует специально обустроенное пространство для детей, а рядом с домом даже нет игровой площадки.