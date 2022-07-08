Внучка відомої української артистки Софі Ротару Соня Євдокименко, яка багато років живе та навчається за кордоном, часто ділиться із шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так, цього разу зіркова красуня полоскотала нерви шанувальників яскравими кадрами з нової фотосесії.

На фотографіях Соня зображена на прогулянці на вулицях Беверлі Хілз, вона купається в сонячних променях і просто сяє. Перед камерою модель з'явилася в стильному літньому образі – на ній коротка біла спідниця і широкий піджак, під яким проглядається чорних бюстгальтер. Свій образ красуня доповнила світлою кепкою та яскравим жовтим взуттям. Її волосся розпущене і недбало укладене, а на обличчі легкий макіяж та чарівна посмішка.

У підписі до публікації Євдокименко написала: "Літо у місті". У шанувальники відразу почали коментувати публікацію моделі, засипаючи її компліментами: "Шикарна дівчина", "Просто вогонь", "Красуня", "Така легка", "Краса всієї краси", "Нехай твоє життя завжди буде таким же насиченим, наповненим тільки яскравими фарбами.

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