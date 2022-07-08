Популярна телезірка, блогерка та експерт шоу "Зважені та щасливі" Марина Боржемська, яка нещодавно виїхала з України до Ізраїлю, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зіркова красуня розбурхала кадрами у сміливому образі.

На нових фотографіях Марина позує у спокусливому чорному купальнику, що підкреслює світлу шкіру та струнку фігурку. Її волосся розпущене і розпатлане вітром, а на обличчі модні сонцезахисні окуляри. Красуня витончено постановки фотограф на тлі синього неба.

У підписі до публікації Боржемська розповіла про нову фітнес-програму, яку приготувала для своїх шанувальниць: "Ви готові вести здоровий спосіб життя разом зі мною? Все дуже просто, якщо у вас просто з'явиться щире бажання. І я вам у цьому допоможу. Хочу вам показати, наскільки важливо тримати себе в тонусі, розуміти, що і навіщо ти вживаєш, вибирати правильний набір продуктів і вітамінів, і як робити ефективно вправи вдома. На вас чекає щоденна активність, правильне харчування, здорове меню для кожного, щоденна підтримка".

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