Відома акторка після довгих місяців життя за кордоном повернулася до України.

Популярна українська актриса та героїня шоу "Холостячка" Ксенія Мішина, яка нещодавно виявилася втягнула у скандал із "Дизель шоу", часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зіркова красуня поділилася з фанатами радісною новиною – вона разом із сином Платоном повернулася до України.

У своїх інста-сторіс Ксенія показала, як їхала машиною через кордон. Судячи з кадрів, вони з Платоном, котрий сидів ззаду, весело проводили час. Також актриса виклала фото із покажчиком "Україна" при в'їзді до країни.

На одній зі сторіс Мішина показала Платона, який насолоджується лимонадом вже після перетину українського кордону. "Каже, що у нас найсмачніший лимонад", - підписала знімок актриса.

На ще одній сторіс можна помітити, що Ксенія зустрілася у Львові із журналісткою Аліною Доротюк. Акторка перепостила її сторіс, де написано: "Моя Ксенія, з поверненням".

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