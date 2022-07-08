Внучка известной украинской артистки Софи Ротару Соня Евдокименко, которая много лет живет и учится за границей, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звездная красотка пощекотала нервы поклонников яркими кадрами из новой фотосессии.
На фотографиях Соня запечатлена на прогулке на улицах Беверли Хилз, она купается в солнечных лучах и просто сияет. Перед камерой модель появилась в стильном летнем образе – на ней короткая белая юбка и широкий кремовый пиджак, под которым проглядывается черных бюстгальтер. Свой образе красотка дополнила светлой кепкой и яркой желтой обувью. Ее волосы распущены и небрежно уложены, а на лице легкий макияж и очаровательная улыбка.
В подписи к публикации Евдокименко написала: "Лето в городе". В поклонники тут же принялись комментировать публикацию модели, засыпая ее комплиментами: "Шикарная девушка", "Просто огонь", "Красотка", "Такая легкая", "Красота всей красоты", "Пусть твоя жизнь всегда будет такой же насыщенной, наполненной только яркими красками".
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