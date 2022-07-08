Як пише Politeka.net , Леся Нікітюк - відома українська телеведуча та зірка "Нового каналу". Знаменитість, як і інші зірки українського шоу-бізу, підтримує українців у боротьбі із російськими окупаційними військами. Не забуває Леся і про Інстаграм, де ділиться із фанами найцікавішим. А цього разу Нікітюк поділилася сторіс, де приміряла образ Бориса Джонсона. Фотографію вирішив опублікувати і "ЖВЛ" у себе на сторінці.

"Українська телеведуча Леся Нікітюк вирішила підтримати друга прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона, який подав у відставку.

В інста-сторіз вона оприлюднила своє фото з зачіскою, як у Джонсона і подякувала політиці за допомогу Україні

Також Нікітюк процитувала фразу Джонсона: «Добрий день everybody», яка стала популярною серед українців після його відвідин Києва», - написано було у публікації.

Фанати поставили понад тисячу лайків та написали коментарі:

"Вогонь", "Крута Леся", "Борис обійме ще найкращу посаду для нашої ситуації. Він стане главою НАТО восени, коли оберуть нового прем'єра в Британії і піде з посади нинішній глава НАТО".

Нагадаємо, Нікітюк у сукні-вишиванці підкорила образом справжньої українки.

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