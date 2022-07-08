Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк - известная украинская телеведущая и звезда "Нового канала". Знаменитость, как и другие звезды украинского шоу-биза, поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Леся и об Инстаграм, где делится с фанами самым интересным. А в этот раз Никитюк поделилась сторис, где примерила образ Бориса Джонсона. Фотографию решил опубликовать и "ЖВЛ" у себя на страничке.

"Украинская телеведущая Леся Никитюк решила поддержать друга подавшего в отставку премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

В инста-сториз она обнародовала свое фото с прической, как у Джонсона и поблагодарила политику за помощь Украине

Также Никитюк процитировала фразу Джонсона: «Добрый день everybody», которая стала популярной среди украинцев после его посещения Киева.", - написано было в публикации.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Огонь", "Крутая Леся", "Борис займет ещё лучшую должность для нашей ситуации. Он станет главой НАТО осенью, когда изберут нового премьера в Британии и уйдет с должности нынешний глава НАТО".

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