Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая с начала войны остается в Украине, часто делится с поклонниками новостями из своей жизни в Instagram. Так, в этот раз звездная красотка заинтриговала украинцев новым сезоном ее трэвел-шоу шоу "Ле Маршрутка".

Как видно, Леся опубликовала в микроблоге фото со съемок, на котором ее можно увидеть вместе с водителем Бодей и, собственно, той самой маршруткой. Судя по всему, новый сезон шоу будет посвящен украинским городам и селам, которые пострадали от военных действий после вторжения россии в Украину.

В подписи к публикации Никитюк заинтриговала поклонников новым сезоном "Ле Маршрутки": "Привет друзья! Несколько дней меня не было в сети… по фото уже понимаете почему. Мы готовимся к съемкам Ле Маршрутки, 3й сезон. Это будет непросто учитывая реалии, в которых мы с вами живем. Планируем начать с Киева, а закончить в Ялте. Верим в ВСУ!"

Поклонники тут же принялись комментировать эту новость от телезвезды: "Великолепная новость", "Сначала, хотя бы в Херсоне", "С нетерпением жду съемок из Ялты", "Это будет особый выпуск Ле Маршрутки. Удачи вам", "Я вот уже вижу, как во время очередной съемки вы празднуете победу", "Вперед, только вперед!", "И в Ялте, и в Севастополе обязательно снимете! Верю в ВСУ", "Скорее Вам провести съемки в Ялте!".

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