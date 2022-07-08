Як пише Politeka.net , суддя «Танців зі зірками» Влад Яма поділився в Інстаграм зворушливим постом, пов'язаним батькам та святу мами. За словами артиста, він дуже вдячний їй за все та радий привітати зі святом.

«7.07 Насправді сімок ще більше, але це головне) Мамочка, дякую, що народила мене! Бажаю гарного врожаю, посмішок та нескінченного кохання! І щоб коліна не хворіли!) І не забувай – у нас ще багато планів) Миру всім нам. Вітаємо!.😍» - пише хореограф під добіркою кадрів із сім'єю.

У мережі відразу ж оцінили пост Ями:

«Щирі вітання та теплі обійми 😙; Такі красиві та широкі♥️; Могли б і не виставляти в такий час(((😢; Які правильні милі добрі привітання від люблячого синули для мамулічки; Вітаю твою маму з днем ​​народження!;) Вітаю від щирого серця❤️Мої теплі привітання матусі 😍».

Також Влад Яма поділився з Інстаграм ностальгічним постом. У ньому хореограф зізнався, що вважає, що зараз краще зосередитись на думках про майбутнє.

Втім, Яма зазначає, що не згадувати минуле йому не виходить. Танцюрист показав один із щасливих моментів, який не виходить у нього з голови.

Так, Яма поділився архівними чорно-білими світлинами з відпочинку зі своєю родиною. На знімках танцюрист, його дружина Лілія та їхній син Леон позували на узбережжя.

Нагадаємо, Влад Яма з "Танців зі зірками" підколов Лукашенка, який видав новий перл.

А ще Politeka писала, що Яма з "Танців зі зірками" показав щасливі моменти з колишнього життя.

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