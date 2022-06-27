Как пишет Politeka.net, Влад Яма - известный украинский танцор и участник проекта "Танці з зірками". После этого знаменитость судил несколько лет проект "Україна має талант". А потом Влада позвали судить сами "Танці з зірками". У звезды есть красотка-жена Лилия, а также сын Леон, которого первые года семья прятала. Не забывает Влад и об Инстаграм, где делится с фанатами многим интересным.

А в этот раз звезда поделился кадрами с Лукашенко.

"А теперь - седой стендап:", - написал Влад, подогревая аудиторию.

На следующих кадрах было уже заявление Лукашенко, который опять выдал перл.

"Я обещаю вам, что через 2 года Минск станет столицей Соединенных Штатов Америки", - сказал Лукашенко, забывший, скорее всего, принять таблетки.

Напомним, Яма из "Танців з зірками" показал счастливые моменты из прежней жизни

А еще Politeka писала, что Влад Яма подшутил над "любовным четырехугольником" Дантеса, Дорофеевой и Кацуриных

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