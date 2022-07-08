Как пишет Politeka.net, судья «Танців з зірками» Влад Яма поделился в Инстаграм трогательным постом, повященному родителям и празднику мамы. По словам артиста, он очень благодарен ей за все и рад поздравить с праздником.
«7.07 На самом деле семерок еще больше, но это главное) Мамочка, спасибо, что родила меня! Желаю хорошего урожая, улыбок и нескончаемой любви! И чтоб коленки не болели!) И не забывай – у нас еще много планов) Мира всем нам. Поздравляем!.😍» - пишет хореограф под подборкой кадров с семьей.
В сети сразу же оценили пост Ямы:
«Искренние приветствия и теплые объятия 😙; Такие красивые и широкие♥️; Могли бы и не выставлять в такое время(((😢; Какие правильные милые хорошие поздравления от любящего сынули для мамулички; Поздравляю твою маму с днем рождения!; Поздравляю от всего сердца❤️Мои теплые поздравления мамочке 😍».
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Также Влад Яма поделился в Инстаграм ностальгическим постом. В нем хореограф признался, что считает, что сейчас лучше сосредоточиться на мыслях о будущем.
Впрочем, Яма отмечает, что не вспоминать о прошлом у него не получается. Танцор показал один из счастливых моментом, который не выходит у него из головы.
Так, Яма поделился архивными черно-белыми фотографиями с отдыха со своей семьей. На снимках танцор, его жена Лилия и их сын Леон позировали на побережье.
Напомним, Влад Яма из "Танців з зірками" подколол Лукашенко, который выдал новый перл
А еще Politeka писала, что Яма из "Танців з зірками" показал счастливые моменты из прежней жизни
Также Politeka сообщала, что Влад Яма подшутил над "любовным четырехугольником" Дантеса, Дорофеевой и Кацуриных