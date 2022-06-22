Как пишет Politeka.net, Влад Яма - известный украинский юморист. Звезда решил подшутить над Надей Дорофеевой, Владимиром Дантесом и семьей Кацуриных, опубликовав красноречивую картину у себя в Инстаграме.
На фото была обложка, где Дантес стоял с Машей Кацуриной, а Надя обнималась с Мишей Кацуриным.
"Свингеры 3, на карантине", - было написано якобы название фильма.
"Я в ауте", - подписал Влад.
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Стоит отметить, что Надя Дорофеева и Владимир Дантес расстались в начале войны. В это же время разошлись Миша и Маша Кацурины. Семья певцов и семья рестораторов долгое время хорошо дружили. После расставания стало известно, что Надя отправилась в Испанию с Мишей, а Дантес проводил время с Машей в Киеве. А на днях Надя официально подтвердила, что она в отношениях с Михаилом. Дантес и Маша пока молчат, но многие подозревают, что у них тоже роман.
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