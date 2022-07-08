Як повідомляє Politeka.net , дружина ведучого Володимира Остапчука Христина Горняк працює юристом. За її діяльністю, жінці доводиться носити одяг ділового стилю. Дівчина показала на своїй сторінці в Інстаграм-Сторіз , яке вбрання обрала для важливої ​​робочої зустрічі.

За роботою не забула Христина Горняк про бездоганний зовнішній вигляд. Вона обрала для робочої поїздки стильний темно-зелений костюм: вузькі штани зі стрілками, чорний топ, а також піджак прямого крою. Доповнили його босоніжки на підборах, а також мінімалістичні прикраси.

Таке вбрання вигідно підкреслило всі її принади: ​​тонку талію, розкішні стегна і груди, візуально зробивши її фігуру просто бездоганною. Волосся вона зібрала на потилиці, а макіяж зробила у натуральних тонах. Виглядала Христина Горняк стильно та чарівно.

"Дуже несподівано, але сьогодні я на підборах. Як колись я збиралася на роботу: вбиралася та щаслива йшла. І погода сьогодні дала можливість бути у діловому стилі. Хоча вже кінець тижня", - розповіла дружина ведучого Володимира Остапчука.

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