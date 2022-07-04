Як повідомляє Politeka.net, дружина українського телеведучого Володимира Остапчука Христина Горняк регулярно захоплює своїм стилем та ефектними образами.

Цей тиждень вона почала з яскравого та стильного луку, яким привернула увагу до її фігури. Свій новий образ вона продемонструвала у Сторіз-Інстаграм .

Христина Горняк постала у вбранні повсякденного стилю. Біла блуза-вишиванка з червоною вишивкою та рукавами ліхтариками вдало підкреслила її жіночні форми. При цьому блакитна спідниця джинсова дозволила помилуватися на стрункі ніжки.

Христина доповнила аутфіт білою плетеною сумочкою та прикрасами, а також зробила гарну укладку та макіяж з акцентом на яскраві губи. У руках вона тримає телефон, роблячи знімки біля дзеркала. Насолода для очей вийшов образ.

"Що за яскравими кольорами? Коли побачила, то одразу взяла блузу. Адже вона дуже схожа на нашу вишиванку", - зізналася у підписі до кадрів Христина Горняк.

Нагадаємо, що дружина ведучого "Маски" Остапчука поскаржилася на своє самопочуття.

Як повідомляла Politeka, дружина Остапчука заявила про внутрішні зміни.

Також Politeka писала, що дружина ведучого "Маски" Остапчука вразила виглядом у сукні з вирізами.