Як повідомляє Politeka.net , дружина українського телеведучого Володимира Остапчука Христина Горняк активно веде свій блог в Інстаграм, де ділиться порадами, збирає гроші на благодійність і просто показує яскраві образи. Цього разу вона обрала для виходу шовкову сукню в стилі білизни, а тому виглядала по-справжньому шикарно.

Христина Горняк показала користувачам мережі трендовий образ на літо. У центрі образу – атласна сукня-комбінація ніжного рожевого відтінку. Зазначимо, що вироби з атласу, особливо сукні в білизняному стилі - тренд декількох сезонів поспіль.

Якщо ж ви не відчуваєте в собі достатньо сміливості, щоб вийти на вулицю в одній тільки такій сукні. То скомбінуйте такий аутфіт з оверсайз сорочкою, як це робить Христина Горняк.

"Все, що колись було таким важливим, стало зовсім непомітним…", - підписала фотографію дівчина.

Увагу користувачів мережі відразу ж привернув цей жіночний і сміливий образ і вони залишили свої компліменти для Христини: "Красуня, так тримати", "Такий красивий кадр", "Красуня", "Дуже красиво".

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