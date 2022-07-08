Как сообщает Politeka.net, жена ведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк работает юристом. По роду ее деятельности, женщине приходится носить одежду делового стиля. Девушка показала на своей странице в Инстаграм-Сториз, какой наряд выбрала для важной рабочей встречи.
За работой не забыла Кристина Горняк о безупречном внешнем виде. Она выбрала для рабочей поездки стильный темно-зеленый костюм: узкие брюки со стрелками, черный топ, а также пиджак прямого кроя. Дополнили его босоножки на каблуке, а также минималистические украшения.
Такой наряд выгодно подчеркнул все ее достоинства: тонкую талию, роскошные бедра и грудь, зрительно сделав ее фигуру просто безупречной. Волосы она собрала затылке, а макияж сделала в натуральных тонах. Смотрелась Кристина Горняк стильно и обворожительно.
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"Очень неожиданно, но сегодня я на каблуках. Как когда-то я собиралась на работу: наряжалась и счастливая шла. И погода сегодня дала возможность быть в деловом стиле. Хотя уже конец недели", - рассказала жена ведущего Владимира Остапчука.
Напомним, что жена Остапчука очаровала женственным образом в платье бельевого стиля.
Как сообщала Politeka, Остапчук с женой показали свой дом-мечту, как он выглядит.
Также Politeka писала, что эффектная жена Остапчука в вышиванке пленила женственными формами.