Як повідомляє Politeka.net, у ведучого Володимира Остапчука та його дружини Христини Горняк є будинок під Києвом, який він почав будувати ще до вторгнення росії. Вони з дружиною вирішили добудувати цей будинок, оскільки планують залишатися в Україні та вірять у ЗСУ.
Христина Горняк в Інстаграм показала кілька кадрів з їх поки що недобудованого житла.
Пара показала кілька фотографій їхнього будинку мрії і розповіла про найближчі плани. Нині вже закінчили балкони та майже повністю фасад. Зараз робитимуть плитку навколо будинку і вирішуватимуть якусь плитку робити на терасу. Ось-ось вони почали штукатурити будинок і запускати майстрів на електрику, сантехніку. Також біля їхнього будиночка вже висаджені дерева та зацвіла лаванда.
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"Наш будинок. Щоразу приїжджаємо в будинок і я не можу не натішитися. З кожним днем воно все більше вимальовуватиметься. Дуже класно, що наш будинок герметичний і навіть у таку спеку вона не відчувається. Стіни вже підсихають, тому скоро будемо робити ремонт ", - розповіла Крістіна Гірник .
Нагадаємо, що дружина ведучого "Маски" Остапчука поскаржилася на своє самопочуття.
Як повідомляла Politeka, дружина Остапчука заявила про внутрішні зміни.
Також Politeka писала, що дружина ведучого "Маски" Остапчука вразила виглядом у сукні з вирізами.