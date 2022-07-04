Як повідомляє Politeka.net, у ведучого Володимира Остапчука та його дружини Христини Горняк є будинок під Києвом, який він почав будувати ще до вторгнення росії. Вони з дружиною вирішили добудувати цей будинок, оскільки планують залишатися в Україні та вірять у ЗСУ.

Христина Горняк в Інстаграм показала кілька кадрів з їх поки що недобудованого житла.

Пара показала кілька фотографій їхнього будинку мрії і розповіла про найближчі плани. Нині вже закінчили балкони та майже повністю фасад. Зараз робитимуть плитку навколо будинку і вирішуватимуть якусь плитку робити на терасу. Ось-ось вони почали штукатурити будинок і запускати майстрів на електрику, сантехніку. Також біля їхнього будиночка вже висаджені дерева та зацвіла лаванда.

"Наш будинок. Щоразу приїжджаємо в будинок і я не можу не натішитися. З кожним днем ​​воно все більше вимальовуватиметься. Дуже класно, що наш будинок герметичний і навіть у таку спеку вона не відчувається. Стіни вже підсихають, тому скоро будемо робити ремонт ", - розповіла Крістіна Гірник .

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