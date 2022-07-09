Відомий російський гуморист і телеведучий Максим Галкін, який з початку війни з родиною виїхав з росії та заговорив про свою проукраїнську позицію, часто ділиться із шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так цього разу артист виклав зворушливе відео, яке, як виявилося, змонтували шанувальники пари.

У цьому короткому ролику зібрані всі найяскравіші та найщасливіші моменти із життя зіркової пари Пугачової та Галкіна, а також є фрагменти, де вони зі своїми дітьми – близнюками Гаррі та Лізою. Також у ролику можна побачити Аллу Борисівну та Галкіна на самому початку їхніх стосунків, де вони на 20 років молодші. Однак і тоді, і зараз вони виглядають однаково щасливо і гармонійно.

Шанувальники не пройшли повз і тут же почали обговорювати відео, засинаючи сімома компліментами: "Унікальна родина", "Супер! Зі святом!", "Класно", "Чарівні", "Щастя Вам, на багато років!", "Кайфова пара" , "Щастя вам", "Улюблені щасливі та справжні!", "Справжня сім'я, приклад багатьом!", "Чудова родина. І діти по-справжньому щасливі. І любов щира".

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