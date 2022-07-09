Известный российский юморист и телеведущий Максим Галкин, который с начала войны с семьей выехал из россии и заговорил о своей проукраинской позиции, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артист выложил трогательное видео, которое, как оказалось, смонтировали поклонники пары.

В этом коротком ролике собраны все самые яркие и счастливые моменты из жизни звездной пары Пугачевой и Галкина, а также есть фрагменты, где они со своими детьми – близнецами Гарри и Лизой. Также в ролике можно увидеть Аллу Борисовну и Галкина в самом начале их отношений, где они на 20 лет моложе. Однако, и тогда, и сейчас они выглядят одинаково счастливо и гармонично.

Поклонники не прошли мимо и тут же принялись обсуждать видео, засыпая семью комплиментами: "Уникальная семья", "Супер! С праздником!", "Классно", "Волшебные", "Счастья Вам, на многие лета!", "Кайфовая пара", "Счастья вам", "Любимые счастливые и настоящие!", "Настоящая семья, пример многим!", "Замечательная семья. И дети по-настоящему счастливые. И любовь искренняя".

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