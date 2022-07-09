Як пише Politeka.net, Володимир Дантес – відомий український виконавець, який прославився завдяки "Фабриці зірок". Зірка була понад 10 років у відносинах з Надею Дорофєєвою, але після початку війни пара заявила, що більше не разом. Відомо, що дружина Дантеса пішла до друга сім'ї - ресторатора Михайла Кацуріна, який теж розлучився зі своєю дружиною. Дантес зараз займається активною творчістю, а також веде блог в Інстаграм.

А цього разу Володимир вирішив згадати, як виглядав під час студентства. Дантес опублікував фото, де був у костюмі та співав на сцені. Як виявилося, привід для спогадів виявився не найприємнішим, адже лихо трапилося з його музичним училищем.

"Це моє муз. училище і йому зараз потрібна допомога. Прохання всіх відгукнутися...", - написав Дантес.

Нагадаємо, Дантес після розлучення з Дорофєєвою емоційно звернувся до українців .

А ще Politeka писала, що Дантес, розхвилювавшись, видав скільки тисяч витратив на свій перший сольник.

Також Politeka повідомляла, що продюсер "Голосу країни" злив у Мережу перші кадри таємничого шоу з Білик та Дантесом.