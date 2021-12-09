Известный артист Владимир Дантес переволновался и раскрыл, сколько денег потратил на свой первый сольный концерт.

Как передает Politeka.net, Владимир Дантес является популярным украинским артистом и телеведущим. Он прославился благодаря своему участию на "Фабрика зірок 2", где одержал победу. После этого он участвовал несколько лет в коллективе "ДиО Фильмы". В 2019-ом году артист начал сольную карьеру. Также он является мужем Нади Дорофеевой.

Так, на этот раз в программе "Зірковий шлях" артист рассказал, сколько потратил на свой концерт. Как известно, у Владимира Дантеса состоялся первый большой сольный концерт. До этого артист выступал перед большой аудиторией, однако это было в составе группы "ДиоФильмы". Он поделился своими переживаниями.

"Очень сильно переживаю, потому что страшно. Во-первых, страшно осознавать, что пришли люди. А во вторых страшно осознавать, что сейчас нужно выйти и нигде не провтыкать", — поделился эмоциями Владимир Дантес.

Также, он рассказал о том, сколько потратил на концерт.

"Очень много денег. Это несколько десятков тысяч долларов. Благодаря людям, все заработают классно, кроме меня", — признался артист.

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