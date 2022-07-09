Как пишет Politeka.net, Владимир Дантес - известный украинский исполнитель, который прославился благодаря "Фабрике звезд". Звезда был более 10 лет в отношениях с Надей Дорофеевой, но после начала войны пара заявила, что больше не вместе. Известно, что жена Дантеса ушла к другу семьи - ресторатору Мише Кацурину, который тоже развелся со своей женой. Дантес сейчас занимается активно творчеством, а также ведет блог в Инстаграм.

А в этот раз Владимир решил вспомнить, как выглядел во время студенчества. Дантес опубликовал фото, где был в костюме и пел на сцене. Как оказалось, повод для воспоминаний оказался не самый приятный, ведь беда случилась с его музыкальным училищем.

"Это мое муз. училище и ему сейчас нужна помощь. Просьба всех откликнуться...", - написал Дантес.

Напомним, Дантес после развода с Дорофеевой эмоционально обратился к украинцам

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