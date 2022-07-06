Популярный украинский исполнитель Владимир Дантес, который несколько месяцев назад заявил о расставании с женой Надей Дорофеевой после 11 лет отношений, поделился в своих Instagram-сторис новостями. Как оказалось, артист собирается уехать из Украины с концертами, и записал видеообращение, в котором пригласил всех на свои выступления.

По словам Владимира, он вместе с другими звездами украинского шоу-бизнеса будут выступать в Израиле в поддержку Украины. Кроме музыкальных выступлений, Дантес готовит юмористическую программу в рамках отдельного стендап-тура.

"Хочу вас увидеть, хочу рассказать все, что происходит в Украине, и как нам нужна ваша помощь, вы даже не представляете. Так что, я вас всех жду. До встречи в Тель-Авиве. Но это еще не все. Потом будут концерты со стенд-апом. Для меня это такой очень волнующий момент. Я считаю, что сейчас время для юмора, сейчас время смотреть на все эти ужасные вещи через призму юмора. Потому что, когда мы смотрим на врага и высмеиваем его, он вот такой маленький, и очень скоро исчезнет", - сказал Дантес в своем обращении.

Также артист оставил все афиши и подробности будущих выступлений с украинскими звездами и юмористами в подписи к сторис.

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