Популярний український телеведучий та шоумен Володимир Остапчук, який був ведучим грандіозного шоу "Маска", часто ділиться із шанувальниками яскравими та веселими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу знаменитість виклав кумедне відео із молодою дружиною Крістіною Гірник.

У ролику, який Володимир та Христина знімали прямо на вулиці серед висоток, він вирішив навчити кохану реперський прийом – специфічну ходу. Так, у відео Остапчук спочатку показує дружині приклад і смішно походжає бруківкою. Потім Христина намагається за ним повторити, але в неї виходить це дуже смішно. Судячи з кадрів, пара весело проводить час.

У підписі до публікації Володимир написав: "Рубрика "я навчаю Христину". З гарним настроєм до перемоги". Шанувальники не пройшли повз нього і відразу почали коментувати кумедне відео парочки: "Христині, напевно, мільйон разів уже сказали, що вона схожа на Анджеліну Джолі?", "Христина трохи зламаний репер", "Христя – це не репер з Америки, а алкоголік Гриша зі Жмеринки", "Христі ніби погано", "Ну чому це так смішно", "Христина випила зайвого - так цю ходу можна назвати?!", "Ніби травму отримала і кульгає", "Які ж ви класні", "Це шедевр, ви незрівнянні".

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